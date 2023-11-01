民眾黨擬提名陸配、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯列不分區立委，遭綠營猛攻，民進黨總統參選人賴清德更稱，一旦徐進入國會，恐讓台灣陷入國安危險、門戶洞開境地。對此，前立委郭正亮指出，自己有碰過支持民進黨的陸配，這些人不一定支持國民黨，且她們其實很愛台灣，後來回去大陸的人並不多。

針對民進黨的批評，民眾黨總統參選人柯文哲昨（10月31日）狠酸，要請教賴清德，民進黨立委「身體力行親中舔共」之後，還去參加外交國防委員會的召集人，民進黨要不要調查、對大眾說明？他並指，這才是真正的國家安全危機。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》表示，只要一切都合法，陸配參政本來就是個可討論的問題，他以以色列為例，指出阿拉伯裔的以色列人有100多萬，這些人建立了「聯合阿拉伯名單黨」（United Arab List），在以色列120席的國會中選上5席，雖然該黨有人被控親近哈瑪斯，但以國還是接受它的存在，「既然你住、認同以色列，那你就能選你自己的代表，這就是民主」。

郭正亮接著說，陸配不一定是支持國民黨的，自己過去在選舉時，就有遇到支持民進黨的陸配，且這些人很愛台灣，後來回去大陸的人並不多。