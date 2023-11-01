藍白合進入關鍵時刻，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及國民黨總統參選人侯友宜昨（31日）深夜會面，是否有重大突破，成外界關注焦點。前國民黨立委蔡正元昨在談及雙方合作一事時強調，柯、侯若錯過這次總統大選，進不到總統府內，此生將絕緣，且選民會讓他們永遠爬不起來。

根據美麗島日前公布的民調顯示，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，侯柯配以46.1％支持度贏過賴蕭配的36.8％；若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，柯侯配則以47.4％支持度勝賴蕭配的35.3％。蔡正元昨在政論節目《新聞大白話》中提及上述民調，並認為若多數民調中，侯柯兩人搭檔沒有贏超過10％，民進黨恐使出大撒幣政策或黨政軍全出動，打到國民黨、民眾黨無力反擊。

蔡正元強調，侯友宜、柯文哲已經60多歲了，若錯過2024總統大選這班車，進不到總統府內，此生將絕緣，且將受到選民懲罰，此役只能贏不能輸，若輸了選民會將兩人推下懸崖，永遠爬不起來。

針對各界關注的藍白合進度，朱、柯、侯昨深夜會面，時間約53分鐘，會後朱立倫面對記者詢問時僅表示今日會向大家報告。