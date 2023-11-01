韓綜《Running Man》班底成員全昭旻，日前無預警宣布退出節目「我們決定為了在今後的活動，包括演技中展現更好的形象，需要一段時間的休息」而30日也迎來她最後一場錄影，昨（31）她在社群曬出最後一次錄影的照片寫下：「道別要慢慢來」。

全昭旻30日完成最後一次的《Running Man》錄影，當天不少《Running Man》的工作人員紛紛在IG發出照片，分別寫下：「today is最後一次錄影 I am 傷心」、「星期一、週末夫婦結束」，另外昭旻與全體工作人員的合照，更寫著：「這段時間能一起奔跑很幸福（愛心）」讓觀眾都相當不捨。

然而，隔日全昭旻也在社群曬出她手捧著蛋糕的照片，可見她露出招牌燦笑，蛋糕上則是插滿了她這6年來活躍在節目上的模樣，文案中寫著：「道別要慢慢來」，隨後再貼出與造型師，及節目班底成員哈哈、宋智孝的合照。

全昭旻最後一次錄製《Running Man》的照片道別。（圖／擷取自全昭旻IG）

事實上，起初全昭旻加入《Running Man》成為新主持人時，被許多酸民針對，而她為了獲得觀眾的認可，在節目中投入全部的熱情，即便要她跳奇怪的舞蹈、肢體搞笑、扮醜都全盤接受，如今退出《Running Man》令粉絲相當震驚與不捨。