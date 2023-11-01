發現痣的時候常會讓人有點擔心是否為皮膚癌，還是什麼？尤其是出現一些奇奇怪怪的痣，例如凸起、長毛、流血、藍色、紅色等。國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科羅陽醫師指出痣的主要類型，以及常見醫學定義的痣和「民眾所稱的痣」，並教大家怎麼看是不是有皮膚癌風險。

●真的痣可分成３大類型，黑色素細胞組成形成痣。

羅陽醫師表示，「真正的痣」視深淺程度可分成3大類型，包括交接痣、複合痣、真皮痣。

交接痣：

長在表皮層和真皮層交接處，外觀平而黑，是最為常見的痣。

複合痣：

也在表皮層和真皮層的交接處，但再更往真皮更多一些，外觀微凸，可能有點長毛。

真皮痣：

更多長在真皮層，凸起幅度明顯，外觀會有如顆小肉芽，顏色常見為肉色、淺褐色，在台灣也俗稱「肉痣」，也多半隨毛髮。

為什麼會長痣？

長出痣的原因是因為黑色素細胞組成，除了先天因素，後天因素可包括日曬、紫外線，這是最常見的。藥物也可能會有所影響，例如免疫抑制劑、或荷爾蒙相關藥物。而像是懷孕、青春期等荷爾蒙改變，也可能會有所影響。

●痣和皮膚癌常見Q&A解惑

了解痣的3大類型、形成原因，羅陽醫師也說明各種醫學定義的痣和「民眾所稱的痣」，雖都被稱做痣，但未必就是上述所說到的三大類型。

藍色灰色的痣：

稱藍痣，大多是真的痣，只是長得較深層，光折射下看起來看似灰藍色。不過要注意的是，若是突然出現也須鑑別診斷，排除惡性腫瘤的可能性。

先天型黑色素痣：

是真的痣，但可能發展成「黑色素細胞瘤」。範圍可能較大，天生就存在，需要觀察。直徑小於1.5公分通常無傷大雅；介於1.5-20公分則需持續觀察；若超過20公分則建議切除，以免發展成惡性的黑色素細胞瘤。

旁邊白色一圈的痣：

大多是光暈母斑痣/白暈痣，是真的痣，也可能是「白斑症」。皮膚會白一圈，通常是因為黑色素細胞被免疫細胞吞噬所造成，並無大礙。但也要留意自體免疫疾病白斑症的前兆也與此相似。

消失不見的痣：

真的痣消失，原理如白暈痣，痣是由黑色素細胞組成，這會吸引免疫細胞對其攻擊、吞噬，當免疫細胞強過黑色素細胞，痣就會漸漸消失。

很一般的紅痣：

若僅是單單紅色一點，無其他特徵，通常是名為「櫻桃血管瘤」的良性腫瘤，並非真的痣，是因為皮膚老化所引起。但若有其他異常，則未必是櫻桃血管瘤，也有可能是皮膚癌。

會破皮、流血的痣：

可能是真的痣，也可能是皮膚癌。一般而言痣並不會流血或容易抓破皮、自行脫皮、搔癢、傷口久久不癒等症狀出現，這種情況可能為「脂漏性角化」，又或是前述提到的「先天型黑色素痣」正轉變成惡性腫瘤，因此產生異常症狀。

長毛、異色、凸起＝皮膚癌？不是皮膚癌？

從上述可見，單看痣是否長毛、是否凸起、是否為其他顏色等，都並不足以做為評估標準。像是民眾常見用「看毛」的方式評估，其實越中下層的痣、越接近真皮層的痣，越會長毛，因為痣細胞上若有毛囊就會長毛，而毛囊就多在真皮層。

痣會變成皮膚癌？

另一方面，許多人也會擔心痣會不會變成皮膚癌，羅陽醫師則表示，除了前述提到的「先天型黑色素痣」，絕大多數的痣並不會變成皮膚癌；絕大多數的皮膚癌，通常不是由痣變成的。日常會聽到「痣變成皮膚癌」一般僅是一種口語話的說法，大多數的皮膚癌從一開始就是皮膚癌，只是外觀有如一顆痣，後續發現異樣被診斷出是皮膚癌。

●醫教「ABCDE識別法」，抓出「假的痣」揪出皮膚癌！

羅陽醫師指出，真正有助觀察皮膚癌的方法，可由「ABCDE識別法」進行，這是皮膚科相關醫學界普遍共識，且建議只要出現其中一種情況就要留心，符合越多更越是建議早點檢查。

A：Asymmetrical

指得是形狀不對稱，形狀上下左右不對稱。

B：Border

指得是邊緣不規則，也就是呈現如鋸齒狀、缺角等形狀。

C：Colours

顏色不均勻，包括顏色不均勻或是深淺不一等異常。

D：Diameter

指得是直徑比較大，超過6mm或是持續變大就得留意。

E：Enlargement

變化比較快，明顯感覺得到變化，或是出現流血、搔癢等症狀。

上述主要為「黑色素細胞癌」觀察方式，此皮膚癌通常又以肢端較容易出現，也就是手腳，尤其是手指、腳指，不過也可以用來觀察各部位是否有其他皮膚癌的病灶，若有發現盡早檢查。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。