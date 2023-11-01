士林警分局警備隊警員陳信安。（圖 / 截自臉書）

北市士林警分局警備隊員警陳信安，去年12月涉嫌一起毒品掉包案，新北地檢署近日指揮警政署政風室等單位搜索其辦公住處，並依貪汙治罪條例移送複訊，昨31日上午裁准羈押。檢警調查指出，本案另名共犯張晉維過去於基隆市警局任職時，也曾捲入毒品掉包案；至於陳員及張員此次之所以聯手犯案，則可追溯回二人早期結識於警校這一層淵源。

據了解，陳信安與張晉維早年相識於警校，二人之間以學長、學弟關係自居。陳信安畢業於警專105年特考班，期間曾經休職參選里長，落選復職後於士林警分局警備隊服務，偵辦過一些案件，包括毒品案。

另有知情人士透露，陳信安此次犯案歸根於投資失利、積欠債務，今年7月遭調職至分局拘留所，平時日夜輪班、上下班正常，已未偵辦刑案。關於日前陳信安遭爆涉嫌掉包毒品一事，身邊同事均感驚訝。

至於另名共犯張晉維，則可回顧2021年判決書，當時他礙於績效壓力，找來友人余孟修共謀毒品、金融黑吃黑，更將同事黃男、學弟周男、蘇男拉入，前後分別A走75公克K他命、115公克K他命及250公克大麻。基隆地院一審宣判，依違反貪汙治罪條例等罪，判張晉維5年6月、褫奪公權2年。

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