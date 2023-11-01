受通膨影響，在外吃一餐經常破百元，北市一名男子表示，近日到北投某間早餐店用餐，店家提供多樣菜色、不限時間吃到飽，每天5點半開門即吸引大批排隊等吃早餐的民眾，每道菜滋味都不錯，大讚老闆很佛心，貼文激起網友關注。

原PO近日於臉書社團《台北之北投幫（北投區＆士林區）》指出，北投區尊賢街上某間早餐店，主打80元吃到飽，且沒有限制用餐時間，吸引不少民眾排隊上門吃早餐。他10月29日一大早5時30分第一個抵達，沒多久他身後就已大排長龍。

原PO表示，店家提供麵包、薯條、地瓜、粥、小菜、紫米飯、熱狗、小香腸、歐姆蛋、水煮蛋、麻辣鴨血、蘿蔔糕、酥皮濃湯、蛋餅等多樣菜色，且每道菜都很好吃，他大讚老闆很佛心。

根據Google顯示該早餐店的營業時間是每周的周一、周五和周日，時間從清晨5點半至下午1點半，有知情網友說，由於老闆是一個人出菜和收錢，曾因忙不過來累倒，休息還被刷一星負評，「佛心店家，希望老闆不要虧錢能持續做」、「有名的超佛心早餐」、「老闆曾經累到住院」、「希望大家都不要因太過便宜而瘋狂夾取食物，造成浪費。」