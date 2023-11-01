林姓男子與游姓男子去年（111年）在卡拉OK店搭訕落單女子，邀對方進包廂喝酒後，林、游趁她喝醉時，翻找她的錢包偷走4000元，3人再輪流性侵她，台灣高等法院維持一審判決，依乘機性交罪判林男及游男各3年4月徒刑，竊盜罪拘役40天可易科罰金，賀男則因已死亡，判決公訴不受理。可上訴。

林姓及游姓、賀姓男子，去年1月16日在新北市一家卡拉ok店，見一名女子獨自在該店大廳舞池，即上前搭訕素未相識之被害人，邀請她進入包廂飲酒、唱歌，趁她醉倒於包廂沙發時，翻找錢包，拿取她皮夾內所有現金4000元而得手。

3人見她已不勝酒力醉倒在包廂沙發上，即乘她不能抗拒之際，接續以不同方式加以性侵。

新北地方法院一審考量3人見初見面之被害人酒醉可欺，竟未能克制己身性慾而犯本案，極不尊重女性之身體自主權，實應予非難，各依乘機性交罪判刑3年4月，上訴後，因賀男死亡，判決公訴不受理，另2人維持一審判決。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。