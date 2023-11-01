桃園一名陳姓男子，前年（110年）7間某日，透過交友軟體認識國一少女A女，去年1月26日傍晚相約前往一家汽車旅館，經過A女同意後，雙方發生性行為時，陳男用手機拍攝A女裸胸的照片1張及性影片4段。

但後來雙方發生感情糾紛，陳男再去年1月27日把之前拍攝的照片及影片上傳twitter，並貼文表示「急用喔要買影片嗎」、「想不到吧要影片可買喔」，還將A女的Instagram個人頁面截圖一起上傳。

後來真的有人為取得性交影片，透過通訊軟體與陳男聯繫，陳男便以300元、2000元為代價賣出2次。後來有網友看不下去陳男行徑，透過陳男推特貼文循線聯絡到A女，A女憤而報警提告。

法院審理，陳男雖坦承犯行，但僅因與A女間一時感情生變，就將拍攝與A女性交的照片、影片公開在網路平台販賣，還公開A女個人帳號，陳男犯罪時難認有何特殊之原因與環境等，客觀上也不足以引起同情，辯護人請求審酌陳男生長於低收入家庭、由母親單獨扶養且為第一類身心障礙人士等，請求酌減其刑，實為無理。

法官審酌，陳男明知A女是未滿14歲的少女，罔顧她對於性與身體之自主能力及判斷能力尚未發展成熟，竟為滿足個人私慾，未能克制己身性慾，不僅與A女發生為性行為，還販賣正片及影片供人觀覽，甚至提供A女的聯絡資訊給不特定的他人。

陳男所為，戕害A女身心發展，未能尊重性隱私權，對於日後兩性關係之認知將生不良影響；陳男犯後坦承犯行，態度尚可，且無任何犯罪紀錄，素行良好，也與A女及A母成立和解並賠償損害。

法官日前依法判決，陳男犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年6月；又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，及不得持有或散布與A女發生性交行為的照片及影片，並應接受4場次法治教育課程。可上訴。

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