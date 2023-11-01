一名大陸青年日前來台灣旅遊，細數台灣的優點，認為計程車司機很熱情、高鐵像動漫一樣美，雖然天氣陰晴不定，不過看到的每一幕都很精彩，另外也讚台灣性別友善做得很到位。這名青年給台灣高度評價，還說「我要是從小生活在這裡就好了」，許多台灣網友也熱情回應，「謝謝你喜歡台灣，歡迎再來走走！」

一名大陸青年在《小紅書》分享來台旅遊心得，他抵達台灣先搭計程車，一上車就覺得司機特別熱情，會和乘客聊天。接著也體驗了公車、高鐵，大讚「高鐵美得像動漫一樣。」

他在旅遊期間發現台灣對於性別友善的部分做得很到位，對此感到驚訝。雖然天氣陰晴不定，但是看到的每一幕都很精彩，直呼「非常奇幻的台灣之旅，是一段美好的回憶，我會永遠記住這一切」，甚至感嘆表示「我要是從小生活在這裡就好了！」

許多台灣網友都熱情回應，「謝謝你喜歡台灣，天氣真的很難預料，秋冬也有不一樣的感受，希望你到時候可以再來」、「下次來新竹，南寮也不錯玩哦」、「下次可以來宜蘭看看，離台北很近。」另外也有來過台灣的大陸人讚「覺得台灣人很包容、很熱情」、「帶全家去過後念念不忘，整個旅程從導遊到遇到的台灣人都非常友善。」