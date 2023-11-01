根據國家通訊傳播委員會(NCC)訂定的「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」，客戶初次申辦門號必須即時拍照留存，否則可婉拒申辦。遠傳積極配合政府政策，落實KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）制度，強化身分驗證，提供客戶多一層保障。
遠傳表示，即日起起初次申辦門號的客戶，需於門市拍照留存影像，透過網路門市申辦時，將導引客戶至門市進行核資及拍照，拍照時五官清晰，不配戴口罩、墨鏡、帽子。期盼在政府、業者、民眾三方共同努力下，降低門號盜辦的爭議，為防範詐騙盡一份力。
遠傳(4904)響應政府防詐政策，最新宣布起初次申辦門號的客戶，必須拍照留存影像，確保為本人親自申辦，若是委託他人代為申辦時，代辦人也需拍照，保障客戶資料不被有心人士盜用，用心守護用戶個人資料與通訊安全。
根據國家通訊傳播委員會(NCC)訂定的「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」，客戶初次申辦門號必須即時拍照留存，否則可婉拒申辦。遠傳積極配合政府政策，落實KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）制度，強化身分驗證，提供客戶多一層保障。
遠傳表示，即日起起初次申辦門號的客戶，需於門市拍照留存影像，透過網路門市申辦時，將導引客戶至門市進行核資及拍照，拍照時五官清晰，不配戴口罩、墨鏡、帽子。期盼在政府、業者、民眾三方共同努力下，降低門號盜辦的爭議，為防範詐騙盡一份力。
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