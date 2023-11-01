金管會統計，2023年前8月外幣保單新契約保費1849.98億元、年減達44％，幅度持平前7月。其中，投資型保單462.23億元、年減達56％，衰退幅度較前7月55％略增。傳統型保單1387.75億元、年減達38％，幅度持平前7月。

以幣別觀察，美元保單前8月新契約保費58.92億美元、年減達45％，幅度持平前7月。其中，投資型美元保單14.09億美元、年減達57％，幅度持平前7月。傳統型美元保單44.83億美元、年減達39％，衰退幅度較前7月40％微減。

前8月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型外幣保單依序為中國、國泰、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型美元保單則為中國、國泰、南山人壽。

澳幣保單前8月新契約保費1.28億澳元、年減10％，衰退幅度較前7月8％擴大。其中，投資型澳幣保單0.97億澳元、年增5％，但成長幅度較前7月12％明顯收斂，傳統型澳幣保單0.31億澳元、年減達39％，但衰退幅度較前7月的48％顯著收斂。

人民幣保單前8月新契約保費0.84億人民幣、年減達59％，幅度持平前7月。其中，投資型人民幣保單0.69億人民幣、年減達63％，幅度持平前7月。傳統型人民幣保單0.15億人民幣、年減12％，衰退幅度較前7月13％略減。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為國泰、新光、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、中國、富邦人壽。

保險局副局長蔡火炎分析，由於投資人預期澳洲景氣有望好轉，支撐投資型澳幣保單買氣，但澳幣升值則使投資人購買傳統型澳幣保單意願下滑。中國大陸經濟表現不佳，則影響投資型人民幣保單買氣，傳統型人民幣保單的保費金額實與去年同期相當，並無大幅波動。