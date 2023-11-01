基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路公車石皮瀨站附近，今天（1日）清晨6時許，有大貨車疑似貨物沒有綑扎妥當，導致車上載運的啤酒倒在路上，直接擋住了基金一路的車流。由於時間正值上班通勤時間，急得準備上班上課的通勤族直跳腳。到了上午7時許，好不容易清出一車道，車流才慢慢疏導。確切的事發原因，還有待警方進一步調查釐清。

許多基隆市安樂區的民眾今天上午都應該急得直跳腳，不僅公車等不到，就連基金一路、麥金路周邊都塞車塞得不得了。

基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

原來是清晨6時18分左右，一部拖著子車的大貨車，在行經基金一路石皮瀨站附近時，疑似車上的貨物沒有綑扎妥當，再加上道路的斜度，致使車上載運的好幾板的啤酒，從側面倒在路面上。

這起事故的發生，又正值上班通勤的巔峰時間，也導致基金一路及周邊的麥金路等地區出現大塞車。事發後，基金一路整條幾乎堵死，大型車輛完全無法通行，往來基金一路的公車也全都堵死，後方的通勤族眼看一動也不動，也開始鑽進小巷子試圖繞過塞車區域。

基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路1日上午發生大貨車疑似未綑扎妥當，導致其所載運數量龐大的啤酒側翻在路上的意外，也直接導致基金一路及周邊道路嚴重交通回堵。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

直到上午7時05分左右，在警方協助下將大貨車移至路邊，空出一個車道供車輛行駛，才逐漸紓解車流。但到上午8時為止，基金一路仍回堵到二高匝道處。許多原本搭乘公車通學或通勤的民眾，如果目的地不遠，都忍不住下車步行。

有一位送孩子上學的媽媽說，坐在公車上眼看車流動也不動，孩子上學就快遲到了，就索性帶著孩子下車步行，總比在公車上乾瞪眼來得好。另外也有準備上班的民眾急得直跳腳，直說「完蛋，今天遲到了！」

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