爆侯辦已給「最後期限」！ 資深媒體人掀內幕：藍白合現在他最急 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫和民眾黨主席、總統參選人柯文哲首次政黨協商後，對於2024總統人選產生方式仍沒下文。至於接下來的最新進展為何？資深媒體人尚毅夫昨(10月31日)在政論節目中爆料，「我們錄影時間，國民黨總統參選人侯友宜還在侯辦跟幕僚在開會，為了(晚上)等一下要見面（朱、柯）的事，應該是節目播出的時候，他們應該不是會完面、就是正在會面」。

尚毅夫於昨晚八點播出的《新聞面對面》中披露，「我們節目播出的時候，侯、柯、朱3個人在見面，因為政黨協商開完後，朱立倫很想要周五正式再開一次，在開之前也希望是三方先私下會談，因如果大家沒有共識，還很僵持的話，星期五一開就火車撞山，火車對撞以後就沒什麼好談，我們錄影時間侯還在侯辦跟幕僚在開會，為了(晚上)等一下要見面的事，應該是節目播出的時候，他們應該不是會完面就是正在會面」。

至於侯、柯、朱現在誰最急?尚毅夫分析，其實不是侯急，侯是想盡快了解這件事，是朱在急，侯跟朱在談的過程，已經給了期限的時間，過了這周以後什麼都不用再談，所以朱才會急著想要約星期五私下趕快約見面，侯是競辦上月25日以後開始，「戰」的味道是非常濃的，侯也不怎麼想跟柯談，因為侯跟別人講的「有什麼好談」。

然而，根據《中國時報》今(1日)報導，國民黨主席朱立倫、侯友宜、柯文哲等原計畫在昨晚10時30分於新北市新店區，在朱立倫創設的「銀光未來創新協會」，先行密會，三方同意對昨晚會談保密，但由於消息曝光，民眾黨與國民黨相互質疑對方放消息，臨時改至台北市羅斯福路六段一家金屬公司，三方從10點談到10點53分。參加會談的人員除侯、柯、朱外，還有國民黨副祕江俊霆、柯辦主任周榆修。朱立倫表示，今天會向大家說明會議結論。