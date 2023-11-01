香港「御用惡人」彭皓鋒於1996年考入第9期無線電藝員訓練班，出演過《大太監》、《少年四大名捕》等，2013年在梅小青和劉家豪合作拍攝的歷史劇《衛子夫》中飾演易寒而一炮而紅。彭皓鋒的親姊彭家麗也是一名歌手，兩人最近出席音樂會時，彭皓鋒坦言自己的罹患直腸癌第2、3期，未來可能會需要做人工肛門，「餘生都要背著一個屎袋。」

彭皓鋒與姐姐彭家麗出席《星濟好聲音慈善音樂會》時，透露自己已罹患直腸癌第2、3期，暫時沒有擴散，剛得知此消息時，他坦言自己多日以淚洗面，體重從95公斤掉到77公斤，暴瘦近18公斤，但一想到自己的家人，他決心堅強面對病魔。彭皓鋒本來安排11月中接受手術，但是因為位置太接近肛門，他還在煩惱：「做手術要切肛門，餘生都要背著一個屎袋（造口袋）。」不過他現在正在嘗試20日斷食療程，「我若果有進展就未必做手術，否則我會在香港接受化療。」

雖然抗癌的方法很多，但彭皓鋒坦自己開心最重要，保持心境開朗，呼籲病患者家屬要樂觀地面對，開心是最好靈藥，「家人擔心我會成為無形壓力，太太忍不住喊了2個月，幸好有爸爸、大家姐和家麗姐支持手術費，我主力照顧好身體，其他不想太多。」彭家麗知道弟弟患癌，心情也不太舒服，為弟弟四出找醫生，不過他的身邊人已介紹好多醫生，意見太多反而更難選擇。