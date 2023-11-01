《匯流新聞網》10月31日報導，民眾對藍白合態度民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選即將在11/20展開登記，然而「藍白合」依然未有一個明確的答案。對此，一份最新民調針對民眾「藍白合」是否能成展開調查，得到結果相當悲觀，有超過6成的受訪者不看好在野整合最終結果。

據《匯流新聞網》10月31日報導，對於藍白合抱持樂觀態度的民眾從上次的22.1%、跌到19.3%，在一周內減少了2.8個百分點；而心態偏悲觀的民眾，則從59.9%上漲至62.6%，約莫多了2.7%。

而在侯、柯誰對「藍白合」破局要負責較大責任？有34.1%認為是民眾黨主席柯文哲、認為是國民黨總統參選人侯友宜的則占30.2%。該民調分析，主要是侯友宜上周拋出「願做柯文哲副手」的倡議，壓力來到柯文哲這邊。

該報導還引述民調專家吳世昌分析，稱侯友宜降低姿態，民眾將注視焦點改到柯文哲身上，且民調結果也顯示藍白不合讓支持者逐漸越發不耐煩，「政黨協商」能否改變輿論風向，將是之後關注的焦點。

上述調查共計完成2,089份有效樣本，包含市內電話完成1,079份，行動電話完成1,010份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算，本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，最後依電話使用行為的比例進行併檔。調查日期為10月27日至28日晚間，以電訪調查方式進行，採市內電話與行動電話一同進行，調查對象為戶籍在全台22縣市，年滿20歲的一般民眾。

該民調抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查誤差在正負2.14個百分點。並依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源則是CNEWS匯流新聞網。