藝人NONO涉性侵案件，遭移送地檢署以50萬元交保，老婆朱海君也遭牽連，不僅工作機會銳減，也鮮少在公開場合露面，如今傳出不再與唱片公司續約，連和親戚合夥開的生技公司，也損失數百萬，對於友人指稱仍未離婚，有律師分析朱海君在等判決書出爐，屆時再考慮婚姻去留。

根據《鏡週刊》報導，朱海君與唱片公司的合約到年底結束，如今傳出情況不明朗，暫無續約打算，此外，她與親戚合夥開的生技公司，疑似帳目不明，雙方決定分道揚鑣，導致損失高達百萬元，可以說是風波不斷，由於她如今僅靠零星商演賺取收入，加上3千萬購入的內湖房產仍在付貸款，目前僅能靠吃老本過活。

對於朱海君被爆與NONO離婚遭友人否認，有律師分析這次危機考驗兩人10年婚姻，加上這個時間點是否離婚都很尷尬，推測朱海君應該在等判決書出爐，屆時在考慮這段婚姻的去留，如今最新消息指出，朱海君在事件爆發之後，由於擔憂至親會受到影響，便將其送至娘家幫忙照顧，希望躲開這場風暴，對於不少友人私下表示關心，她僅簡單回覆：「怎可能好」，一句話道盡心中無奈。

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