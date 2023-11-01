巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體今天表示，他們將於接下來幾天釋放部分外籍人質，並說將讓加薩（Gaza）成為以色列軍方的墳場。

綜合法新社和路透社報導，艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在電視轉播的談話中說：「我們已通知居中斡旋的人員，我們將於未來幾天釋放一定人數的外籍人質。」

烏貝達並沒有進一步說明將會釋放多少人，也沒有說明人質的國籍。

哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，據信擄走約240名民眾當人質，促使以色列軍隊對哈瑪斯控制的加薩地區發動猛烈空襲和地面攻勢。這些人質據信目前被哈瑪斯關在加薩。

截至目前為止有5名人質獲釋，其中4人是透過外交秘密管道談判後獲釋，另1人是在以軍發動行動後救出。

艾茲丁．卡薩姆旅發布最新消息的此時，國際社會一再示警加薩不斷升級的流血事件和日益嚴重的人道主義危機。而這一天，以色列軍方和哈瑪斯在加薩北部發生「激烈戰鬥」。

烏貝達說：「加薩將成為敵人、敵軍和敵方政治軍事領袖的墳場和泥沼。」

以軍戰機持續空襲加薩下，哈瑪斯執掌的加薩衛生部表示目前為止死者達8525人，包括超過3500名兒童。

衛生部後來表示，以軍今天轟炸加薩走廊北部的一處難民營，造成至少50人罹難。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1121101