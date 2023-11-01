高雄29歲張姓男子因行車使用手機遭到員警攔查，沒想到在掏證件時竟然不小心抽出一條「粉紅色條狀物」，面對條狀物突如其來的出現，張男也不知所措，立刻發出嬌柔的尖叫聲，引起警方注意，警方詢問張男為何物時，張男竟回答「你也知道的，呵呵」，隨後警方發現粉紅狀條狀物為毒品吸食器，並在車上找到一包安非他命，將張男依毒品危害防制條例送辦。

張男因為開車使用手機遭警攔下，一開始還辯駁說是在看導航，但警方秒戳破張男謊言，準備替張男開罰單，張男在找尋自己證件時，意外從黃色毛巾內抽出粉紅色條狀物，他驚覺大事不妙後，馬上發出尖叫聲引起警方關注。

警方群問張男「那是什麼東西？綁什麼的？」張男嘻皮笑臉的回說「你也知道的，呵呵」，讓警方要求張男自首，隨後張男將整組「傢伙」繳給警員，警員也在張男車上搜出一包安非他命，依毒品危害防制條例送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！