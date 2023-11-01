印度挾著龐大人口紅利等優勢，催動經濟不斷成長，根據國際貨幣基金（IMF）發布的全球經濟展望預測，預估印度將在2026年成為世界第4大經濟體。

綜合外媒報導，IMF報告指出，美國與大陸維持列居世界第一、第二大經濟體，值得關注的是，德國今年可望超越日本，成為世界第3大經濟體，印度則預估2026年成為全球第4大，日本排名恐退至第5。

IMF分析德國今年GPD超越日本的關鍵，包括日圓對美元、歐元匯率重貶。至於印度則是經濟發展最快的新興市場，其在2021年至2022年經濟飛速成長，今年仍呈現強勁成長，專家看好印度在2026年成為世界第4大經濟體，2027年更可能上升至全球第3大。

而印度近年和大陸關係跌至冰點，印度對大陸的投資進行審查，封殺數百款大陸的手機應用軟體，並限制陸企參與印度的基礎建設和提供電信商設備等，南華早報分析，印度在戰略上與大陸脫鉤，背後目的是想發展自己的製造業。