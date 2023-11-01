提到便祕，一般人會想到消化系統或痔瘡等問題，但神經外科醫師謝炳賢表示，長期久坐、久站、低頭滑手機等姿勢不良，除容易頸部疼痛外，久了還造成頸椎神經病變，也可能導致便祕、甚至頻尿、排尿無力等問題，當出現此類狀況時，應儘速就醫檢查。

陽明交大附醫神經外科醫師謝炳賢在其臉書粉專上表示，長期久坐、久站、低頭滑手機，已是絕大多數人的習慣，但長期姿勢不正確，除了容易頸部疼痛外，更會讓頸椎及腰椎受到損傷，久而久之則可能出現頸椎神經病變。

他表示，頸椎神經病變的症狀常為緩慢出現，病患常等到症狀難以忍受才來就醫，此時問題多已相當嚴重。他分享頸椎神經病變的常見症狀，呼籲民眾出現相關不適症狀，應及早就醫檢查。

1. 肩頸緊繃疼痛：這是最初期、也最容易被忽略的警訊，一開始會有經常性的頸肩部痠痛、頸部活動範圍減少、容易落枕，甚至全身僵硬緊繃的情況。

2. 上肢靈活度變差：不當姿勢會對頸椎造成過度的壓力，導致椎間盤突出、神經壓迫，症狀主要為上肢麻木疼痛、電擊刺痛、手抖、無法操作較精細的動作等。

3. 下肢麻痛、走路不穩：頸椎持續退化過程中，伴隨韌帶的肥厚，進而造成頸椎脊髓腔狹窄，嚴重則會擠壓到脊髓，這時候就會影響到下肢，主要為麻木、疼痛、僵硬發抖，甚至是步態不穩，行走困難等。

4. 排尿無力、便秘：嚴重的頸椎病變常會合併脊髓損傷，除了出現四肢麻木外，更嚴重者會有膀胱、直腸括約肌障礙，易出現頻尿、排尿無力、便祕等表現。