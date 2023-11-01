美股收紅，刺激台股上漲，今（1日）以16027.72點開出，隨後上漲近百點，權值股台積電漲4元，觸及533元，聯發科漲12元，觸及854元，廣達與緯創漲逾1%。

台股昨（31日）開高走低，終場下跌148.41點，收在16001.27點，成交值2661.22億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超180.74億。自營商賣超57.81億，投信買超46.78億，外資及陸資賣超169.71億。

美股四大指數收紅，道瓊漲123.87點（或0.38%）至33052.87點，那斯達克指數上漲61.74點（或0.48%）至12851.24點，標普500指數漲26.98點（或0.65%）至4193.80點，費城半導體指數上漲30.71點（或0.96%）至3215.89點，台積電ADR漲0.25美元（或0.29%）至86.31美元。

市場關注聯準會利率決策會議結果，普遍認為將按兵不動，連兩次暫停升息，若真如此，有望激勵股市反彈，同時，蘋果財報將在2日開出，牽動美股及台灣電子股走勢。