薛爾瑟（中）。（美聯社資料照）

遊騎兵1日迎來壞消息，世界大賽G3各自傷退的「薛神」薛爾瑟（Max Scherzer）、賈西亞（Adolis Garcia），傷勢不足以在系列賽結束前恢復，世界大賽確定提前提前報銷。

總教練波奇（Bruce Bochy）G4賽前對媒體表示，還不曉得兩位球員的傷勢能否重回系列賽。薛爾瑟因為背部痙攣而提前離場，季後賽連續3次登板都沒有投滿5局；季後賽敲出大聯盟最多的8轟、22分打點，打點數打破單一季後賽紀錄的賈西亞，則同樣在揮棒時傷到背部而離開戰線，隨後傳出是中度左腹斜肌拉傷。

確定得長時間缺陣，遊騎兵決定用左投柏克（Brock Burke）取代薛爾瑟，守備工具人杜蘭（Ezequiel Duran）替換賈西亞。柏克在例行賽投出5勝3敗、自責分率4.37，拿下12次中繼成功，由於薛爾瑟、葛瑞（Jon Gray）傷後回歸，柏克季後賽只被登錄在外卡和分區系列賽。

杜蘭在今年季後賽還沒有出場機會，上一次出賽是在9月30日對陣水手，今年無論是2成76打擊率、15轟和46分打點都是職業生涯單季新高，杜蘭擁有守備多重守位的特性，大聯盟生涯除投、捕和中外野外，各個位置都有出賽紀錄。