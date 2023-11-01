VC520 Pro3搭配專業級的喇叭麥克風，提供多樣化的音訊串接方案，適應不同會議的場域配置，企業可按實際需求靈活選配；回音消除與進階的噪音抑制技術，使視訊會議中的人聲變得更清晰，優質音訊帶來極佳的聆聽體驗。此外，VC520 Pro3擁有12倍光學變焦鏡頭和36倍總變焦鏡頭，展現極致的細節畫面；內嵌Sony WDR感光元件，在任何光源下都能還原真實色彩，帶來身臨其境的視覺效果。

VC520 Pro3的是Smart Composition（智能構圖功能），利用AI演算法自動框選每位與會者，以頭像或半身的畫面呈現，輕鬆拉近遠端工作者與實體與會者的距離，讓遠距開會如同共處一間會議室。最方便的是，Smart Composition隨插即用、點擊啟動，不需安裝額外的軟體。

具備豐富多元的連接選項的VC520 Pro3，除了有一個喇叭麥克風接孔，還有HDMI、USB 3.1連接埠，並同時支援每秒1080p 60 fps高解析度的影像輸出，讓企業用戶隨心所欲連接各種裝置，滿足其工作所需；其中USB 3.1僅需單一連線即可傳輸視訊、音訊，以取代傳統介面各式線材，實現簡潔俐落的會議空間，開會效率大提升。