國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲昨31日深夜在景美大增鋼鐵股份有限公司，被網友起底為國民黨組發會主委許宇甄的兄弟，亦被指為國民黨金主。不過詳查監察院政治獻金紀錄，登記同一地址、同一負責人的大增建設公司確實於110年捐贈給國民黨5萬政治獻金，不過，其111年也捐贈給民進黨新潮流系的黃適超參選111年宜蘭縣羅東鎮長，黃並未當選。

侯、柯、朱三人選擇於台北市景美一間民間公司密會，過程保密到家，選擇的地點也讓人好奇究竟什麼來歷，可以讓在野黨大頭齊聚於此談論選舉關鍵的藍白整合問題。

有網友起底大增鋼鐵金屬有限公司的負責人許耀仁，其實就是國民黨組發會主委許宇甄的兄弟。經查登記同一地址同一負責人的大增建設有限公司，董事長為許耀仁，董事即為許宇甄，確實證明兩人有關聯。

不過雖然大增建設公司確實曾捐款給國民黨5萬政治獻金，但大增建設公司另一筆政治獻金捐獻，卻是捐贈給民進黨新潮流系的羅東鎮長參選人黃適超，讓他參選111年羅東鎮長選舉，且捐贈金額比國民黨的5萬多一倍，給了黃適超10萬的政治獻金。