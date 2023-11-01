一名女子在網路抱怨，自從發現男友會買春，就不再和男友做愛，但因對方每個月會給她2萬元零用錢，才選擇繼續交往，貼文激起兩派人討論，一部分人祝福她早日找到對的人；另一派人怒轟她把感情建立在金錢上。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和男友交往近1年，自從發現對方有買春習慣，就拒絕和對方有任何親密接觸，起初她發現時感到很難過，但男友除買春這嗜好外，對她很貼心，每個月還會給2萬元零用錢，讓她對男友的愛轉為愛男友的錢。

原PO看開地說，現階段就等男友膩了再分手，對方無法給她感情，至少還有金錢可以滿足，「若都沒有那就轉身離開吧！」

網友看了她的想法，紛紛留言，「妳能這麼看開不容易，妳開心就好」、「妳確定妳不是被包養嗎？」、「說那麼多妳還不是看在錢的份上」、「可悲，妳自以為跟那些賣身的女生不一樣」、「多拿點錢，拿去投資」、「祝妳早日找到願意照顧妳且有擔當的人。」