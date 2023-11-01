國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲三人昨晚十點左右面對面溝通，晤談近1小時，但對於總統選舉人選產生方式，雙方仍「沒有結論」。柯文哲今表示，侯友宜不接受全民調，他則是不接受開放式初選，朱立倫是有約下次見面時間，但他說如果雙方都有堅持，那也沒辦法，「等你想出來以後，跟我們講，再決定要不要見面好了」。

柯文哲今天上午出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，會後接受媒體聯訪，對於密會是誰約，誰決定地點，是否對國民黨曝光消息感到不諒解？柯文哲說，周一他跟朱立倫有政黨協商，會中關於國會席次最大化、聯合政府、國會多數聯盟都有共識，但總統選舉方式，因為當事人不在，沒辦法進行決定，所以說是不是三個人有機會坐下來，「我說好啊，但我說主張盡量公開透明」，後來朱立倫安排下昨天晚上見面，當然見面一定討論總統選舉方式。

柯文哲表示，侯友宜不接受全民調，他則是不接受開放式初選，因為不可行，特別時間沒剩下多少，也不是真正要選真正可以贏得勝選的民意，只是在比賽動員，他也跟侯講說，你那麼喜歡開放式初選，不然來辦線上線下整合系統，「我跟他講說，哎，其實我也知道，開放式初選現階段不是真的能代表民意，我也沒想亂上加亂。」

柯文哲表示，還有一點，雙方要合作，總要公平公開比賽規則，讓大家可以接受，因為雙方有支持者要交代，且合作如果變成密室協商，台灣人民不會接受，所以合作可能沒效果，因為大家有堅持，朱立倫是有約下次見面時間，他說如果雙方都有堅持，那也沒辦法，「等你想出來以後，跟我們講，再決定要不要見面好了」

柯文哲總結說，對他來說，如果要合作當然可以，只要比賽規則公平公開，社會可以接受、雙方支持者可以接受，選票上誰正誰副都可接受，他要求的是公平的比賽規則，「你又不敢比，要怎麼解決」，至於洩密那件事，很簡單，「看是誰報導的就知道了，那篇報導是誰寫的，記者是跑哪一線的就知道了。」