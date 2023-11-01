知名健身網紅筋肉媽媽和筋肉爸爸今年7月宣布離婚，上月週刊報導女方疑有新歡，但跟前夫離婚後沒交惡，家務事曝光後，筋肉媽媽第一時間回應不希望私事浪費社會資源，筋肉爸爸也證實兩人是好聚好散。昨(10/31)筋肉媽媽發文透露因為形象受損，導致工作被砍，她很感謝廠商跟她說真話，也無奈反問現代人是否被婚姻綁著才是真正的幸福狀態。

筋肉爸爸和筋肉媽媽10年前結婚，歷經了男方中風後，夫妻倆感情轉淡，最終於今年決定離婚。昨筋肉媽媽無奈表示，由於形象受損，她手上已經簽約的工作突然被取消，第一時間她很感謝廠商沒有拐彎抹角，直接跟她說取消原因，接著她花許多時間思考、消化這股情緒，提出4點心情。

筋肉媽媽說，第一，簽約合作時她已經宣布離婚好幾個月了，她是7月就在粉專宣布了此事，但當時媒體沒有報導，不知道廠商後來找她合作是否已經知道此事，她無奈表示從來沒有假裝活在夫妻關係裡，若廠商覺得她後來形象不符，那真的不是她的問題。第二，許多人對於幸福的定義還是活在傳統框架裡，好像有完整的家庭才是幸福，但是就算是沒結婚、單身、同居、不生小孩等，都是幸福的一種，不是被婚姻綁住才是幸福。

第三，筋肉媽媽表示，消息爆發後許多媒體、節目趁機跟風，用爛標題重新冷飯熱炒過去她上節目的片段，筋肉媽媽只能反求諸己，決定以後不再上節目討論自己的事。最後，筋肉媽媽重申內心委曲，因為從頭到尾她沒做錯事，遭偷拍毀謗還沒了工作，她只能選擇堅強，也無奈看待社會對女性的不友善，見此，粉絲也為她打氣表示：「幸福的方式與狀態可以很多元化」、「字字珠璣，加油」、「抱抱，疼惜妳！這扇窗關了，後頭有更宏偉的門，為妳而開！」、「這些養份是妳的，包括拒絕妳的廠商給的養份」。