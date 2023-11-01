一款塑膠玩具「蘿蔔刀」在抖音掀起話題，不少小學生把這款玩具帶進校園，因具危險性，被教育部發函各校制止。高雄港和國小教師劉育豪分享自身觀察，貼文獲家長們大讚。

劉育豪在臉書PO文，他說班上一名孩子剛好書包裡放了兩把蘿蔔刀，他請這名同學示範怎麼個玩法，瞬間全班被點燃，幾乎每個人都可以分享他們的玩刀經驗。

「覺得它有危險性的舉手，為什麼」，劉育豪現場做調查，覺得有危險性的人較多，覺得沒有的也有5、6人。同學們各自表述，有人說可刺穿蘋果，也有人說蘿蔔刀頭雖然看起來尖尖的，其實最前面是鈍的。

後來一名同學理解劉育豪的用意，「老師的意思是，只要好好用，就沒有危險性，但亂來、亂用，就有危險性」。劉育豪強調，每個東西都有它的用途，只要以正確方式使用就沒問題，若不正確，隨便一枝筆、一張紙，都會傷人。

劉育豪認為，直接下達禁令很快，也算盡了告知的義務，但更重要的是讓孩子釐清觀念，不然誰知道下一波又是什麼玩具會流行，「一次次在那邊禁禁禁，非治本之道」。