桃園警蘆竹分局與市警局靖紀小組，昨天（10月31）凌晨，前往蘆竹區南崁路一棟大樓摸黑攻堅，當場查獲賭場陳姓負責人及賭客共35人的天九牌職業賭場，現場查扣賭金4萬8000元、天九牌及骰子等證物。

警方針對高風險場所進行查訪時，發現蘆竹區南崁路一棟大樓樓下，於深夜時段常有不明人士聚集，因該區域平時出入單純，經研判疑似有從事不法情事，遂於該處長期埋伏蒐證。

昨天見時機成熟，凌晨3時許，由蘆竹分局與警察局靖紀小組，持臺灣桃園地方法院核發之搜索票前往查緝。當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資4萬餘元、籌碼14萬餘元、天九牌及骰子等證物，並帶回賭場負責人陳女、張男（荷官）及賭客，詢後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場容易聚集幫派、易生毒品槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅，蘆竹分局明確表示，賭場絕對沒有生存空間，將展現取締決心，持續為社區民眾提供安全、宜居生活環境。