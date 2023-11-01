小兒科醫師林智葳分享，一家四口感冒，戴著金項鍊來看診的爸爸症狀最嚴重，喉嚨超腫、痰音很重，想替患者噴藥緩解症狀，怎料對方看到竟嚇得連連後退，最後面有難色地問「這個是什麼？會痛嗎？」害怕的樣子和外表充滿反差，讓他差點笑出來，也引起網友討論，不少人笑說「這反差好萌！」

小兒科醫師林智葳在臉書粉專上分享，近日幫一家四口看診，其中症狀最嚴重的就是爸爸，檢查一看喉嚨超腫、聽診時痰音很重，讓他忍不住提醒說「爸爸，你要多多保重，被小孩傳染有時候會很嚴重，藥要記得吃！」而患者聽了連連表示「對啦！這次真的很嚴重，醫師，藥幫我開好一點啦！」

林智葳表示，他看到對方的症狀很嚴重，想替患者噴喉嚨，怎料患者看到以後，竟被嚇到往後退，還面有難色地驚呼「啊這個……這個……」。由於患者戴著金項鍊，看起來想是個「硬漢」，但卻對噴藥很害怕，與外貌充滿反差的反應，讓他看了差點笑出來，只能憋住保持專業說「這是喉嚨消炎藥！」

林智葳指出，本以為患者會乖乖配合，每想到這位爸爸仍不斷閃躲問說「不是啦！這個會痛嗎？」歷經一番曲折才完成噴藥，而患者吞嚥口水後驚呼「甜甜的，蠻有效的感覺。」在患者準備離開診間的時候，他伸手準備拿張貼紙，患者見狀連忙說「醫師我不用貼紙啦！」讓他呆住說「我是想給你兒子的，他剛剛沒拿。」

林智葳也說，這一家人來看病，兒子比爸爸勇敢多了，大家覺得下次他該把貼紙給爸爸嗎？引起網友討論，「這個反差…好萌」、「整個就是…甜甜的」、「金項鍊爸爸也太可愛了」、「好險不是喜滋滋的接受貼紙」、「嗯，我遇過很多運動選手，滿身都是肌肉，但是暈針、怕針的一堆」。