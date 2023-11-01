一名擔任家教的網友最近幫國小學生複習國語，發現高麗菜的麗竟然不唸「ㄌㄧˋ」，而是二聲「ㄌㄧˊ」，讓她驚呼「經過這次才知道我的中文有多爛」。其實生活中不少詞彙的正確讀音與日常唸法有落差，像是秘魯唸「ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ」、蛤蜊唸「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，有網友直言「長大才發現這些其實不重要」。

一名網友在《Dcard》發文表示，日前幫國小女學生上家教課，陪她複習國語，其中作業有一題是高「麗」菜的注音填空，女童寫下「ㄌㄧˊ」，原PO疑惑問「是二聲嗎？」女童肯定回「對啊！媽媽說的」。

女網友事後查教育部重編國語辭典，發現在她出生以前就唸高「ㄌㄧˊ」菜，羞愧表示「真的沒印象！」

生活中不少詞彙的正確讀音與日常唸法不同，許多網友們紛紛舉例，像是蛤蜊唸「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」、秘魯唸「ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ」、刀把為「ㄉㄠ ㄅㄚˋ」、骰子則唸「ㄊㄡˊ ㄗ˙」，感嘆「是教育部的中文不符日常使用」、「所以才覺得學這些真的很白癡」、「長大才發現這些其實不重要」。