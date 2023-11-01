鴻海創辦人郭台銘總統連署，各地頻傳賄選事件，檢調介入調查。在郭台銘連署明天截止期限前夕，台北地檢署1日宣布查獲2起郭台銘總統連署賄選案，查出竹聯幫大老「鍾馗」、統促黨副主席李宗奎8人以每人300元代價收購連署書、台北市計程車工會 理事長唐文龍5人則以200元或500元收購，檢察官訊後依《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪嫌疑重大，諭令李宗奎60萬、唐文龍30萬元交保，其餘10人各以2萬至15萬不等金額交保，1人限制住居請回。

近日郭台銘連署賄選事件如野火燎原，全台各地從台北、桃園、高雄、屏東以及彰化都有涉案人遭收押禁見，加上台北地檢署2案，累計已達12案，收押10多人。

台北地檢署表示，日前接獲有關總統、副總統候選人連署賄賂情資，即指派檢察官積極偵辦，分別由檢察官指揮調查局台北市調查處，針對台北市計程車工會 理事長唐文龍5人以200元或500元向民眾收購連署書，檢調於10月31日執行搜索5處，拘提唐男5人到案。檢方訊問後認唐男5人涉嫌重大，但無羈押必要，諭令唐男30萬元，另劉姓、海姓、張姓及李姓被告各交保5萬元、3萬元、2萬元及限制住居。

另北檢檢察官指揮調查局新北市調查處，針對竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎8人以每人300元代價收購連署書案，於10月31日執行搜索6處，約談李男8人、證人3人。檢方訊後，諭令李男交保60萬元、另許姓被告7人則以4萬至15萬元交保。

北檢強調，北檢對於任何選舉不法案件，均將持續戮力嚴查，以維本次選舉公正、淨化選風。