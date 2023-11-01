提到洗腎或腎功能差，一般人會聯想到是因飲食過鹹，但腎臟科醫師洪永祥表示，吃太鹹早已退居洗腎的第二大原因，目前第一傷腎的飲食是吃太甜，近半的洗腎患者是因糖尿病導致腎功能損壞。研究指出，喝含糖飲料的頻率、時間與腎衰竭呈現正相關，若天天喝含糖飲料，最快8年就可能腎衰竭了。

洪永祥在其臉書粉專上表示，過去談到洗腎，一般人會聯想到是吃太鹹導致，吃太鹹會引發高血壓，高血壓確實是洗腎的常見原因，但現在台灣有約46%的洗腎患者是因為糖尿病併發症導致腎臟功能損壞，是洗腎的第一大原因。

洪永祥表示，台灣糖尿病患者明顯年輕化，根據2019年公佈的「台灣第2型糖尿病年鑑」，2000到2014年間糖尿病的人數增加2.6倍，除了高齡化影響外，更重要的是20歲以下的罹病比例大增，從2008年的9.65％增至13.94％，這與年輕人喜喝含糖飲料絕對相關。

他表示，一項2019年的研究顯示，平均年齡54歲、喜喝含糖飲料的中年人，當時沒有腎臟病，經過8年腎衰竭機率高出同年齡61%。喝含糖飲料的頻率與時間跟慢性腎衰竭絕對是正相關，若一周超過7次將來即有可能腎衰竭，而所謂的「將來」是8~10年後，年輕人可能10年、中老年人可能8年就腎衰竭了。

國家衛生研究院也曾表示，近20年來台灣兒童和青少年喝含糖飲料的行為有增多的趨勢，特別是手搖茶飲和咖啡，不僅造成營養失衡，也長期埋下糖尿病和其他血管相關疾病的風險，甚至引發慢性腎臟病，最終需要洗腎保命。