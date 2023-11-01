李嫌率眾以怪手拉開被害人砂石場大鐵門。（圖 / 劉詠韻翻攝）

（影片 / 劉詠韻翻攝）

桃園市一名69歲李姓男子假藉地方仕紳之名，暗中實為介入砂石不法利益的地方角頭。新北市板橋警分局歷經半年深入調查及蒐證，前（26）日兵分幾路前往桃園、宜蘭兩市同步拘提搜索行動，逮捕李姓主嫌與11名小弟成功落網，訊後全案將依涉嫌組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。

據了解，涉案李姓犯嫌長期活躍於桃園市大溪區一帶從事不法行為，經常揪小弟介入砂石公司的經營權，更曾親自登門丟雞蛋，或至砂石場外扔裝有油漆玻璃瓶，藉此等手段進行威嚇逼迫；如遇被害者不從，即以拳腳相加。另，李嫌甚至還指揮下屬駕駛挖土機，將石砂場大門直接撞壞、行徑誇張，種種惡劣行為也已嚴重影響當地治安，令民眾惶恐難安。

李嫌在場指揮共犯操作怪手破壞房屋鐵門。（圖 / 劉詠韻翻攝）

犯嫌至被害人砂石場外丟裝有油漆玻璃瓶。（圖 / 劉詠韻翻攝）

犯嫌至被害人住家社區丟雞蛋。（圖 / 劉詠韻翻攝）

今年10月26日，板橋警分局攜同桃園市楊梅警分局、桃園市調查站、士林憲兵隊等單位建立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，經過深入蒐證後兵分多路，前往桃園市、宜蘭市等處同步執行拘提搜索行動，順利將犯嫌李男等12人拘提到案，訊後全案將依涉嫌組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。