德國在許多領域都有世界頂尖的品牌，一名男子問德國是否有品質差或不好用的東西？貼文引起網友討論，多數人點名「德國豬腳」，指德國豬腳口味較鹹，旁邊的酸菜也很難吃，反而是台灣的豬腳才是第一。

原PO前天（10月30日）於PTT八卦板指出，德國製造的東西都有口碑，尤其是汽車、家電廣受民眾信賴，反問「德國有品質差或不好用的東西嗎？」

疑問讓網友直覺想到「德國豬腳」，大讚台灣的豬腳才是好吃，「我覺得德國豬腳很不好吃」、「德國豬腳不合胃口，台灣豬腳才是第一」、「德國豬腳真的要挑，吃過餐廳的很鹹」、「我覺得德國豬腳旁邊的酸菜也很難吃。」

也有其他人分享到德國旅行的觀察，「德國保養品不好用啊！刺鼻香到臭死」、「吃的也很普通，去過就幻滅的地方」、「德國的地鐵也很不好搭」、「德國地鐵已經爛到底了」、「德國網路真的很難用」、「德國食物真的很幽默。」