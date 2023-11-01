近日台籃簽賭訊息一爆再爆，10月31日有媒體公布對話內容，在網路流傳後被認為聊天頭像的球員，是目前效力T1聯盟台南台鋼獵鷹的陳靖寰，台鋼獵鷹球團11月1日發表聲明，目前雖未有直接證據，球團秉持最高道德原則，先命該球員陳靖寰離開球隊。

以下為台南台鋼獵鷹聲明全文：

台鋼獵鷹球團今（1）日表示，針對網傳T1球員涉賭ㄧ事，球團在10／31日約談球員後，陳靖寰涉入相關事件，經球團了解相關事宜後，目前雖未有直接證據，但球團秉持最高道德原則，先命該球員陳靖寰離開球隊，待一切司法調查釐清後，若犯罪行為屬實，將會比照球團簽署之合約內容執行懲處，並已主動向聯盟通報。

台鋼獵鷹強調，經約談多次後該員表示在加入獵鷹球隊前於其它聯盟及T1其它球隊任職期間疑似涉案，台鋼獵鷹深感遺憾，將持續配合聯盟與檢調行動，也將持續調查，若犯罪屬實，將會照雙方合約進行處罰，絕不容許球員於任職期間涉案。