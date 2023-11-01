高雄市31歲蘇姓男子與31歲蔡姓男子1日凌晨4時許在大街上因修車款積欠，被蔡男外傳一事而起口角，沒想到一言不合蘇姓男子就亮刀恐嚇蔡男，警方獲報後馬上到場，依恐嚇罪將蘇男送辦。

據了解，蔡男為修車廠經營者，而蘇男之前曾到蔡男的修車廠維修車輛，欠下1萬2800元的修車款，蔡男事後到外面與友人講述蘇男積欠修車款一事，讓蘇男覺得相當沒面子，沒想到2人竟在大馬路上狹路相逢，氣得蘇男持自己磨的柴刀下車理論。

警方獲報後趕往現場，發現蘇男只是揮舞刀械恐嚇對方，並無使蔡男受傷，因此依恐嚇罪將蘇男送辦。