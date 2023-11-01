台中市霧峰警分局仁化派出所員警日前巡邏時，接獲一名賴姓男子報案，指稱機車陷在水泥地裡，需要警方到場協助，警方獲報後到場，費盡九牛二虎之力終於將機車從水泥地中拖出來，幫助賴男順利脫困，讓民眾感受到警察的專業與溫暖。

霧峰警分局仁化派出所警員黃昜鈞、李蕙而，在10月25日中午12時許，接獲一名年約45歲的賴姓男子報案表示，要返回位於大里區健東路山區的住家時，未注意到前方道路正在以水泥重鋪路面，機車騎進去後車輪就陷在未乾的水泥地裡動彈不得。

賴男表示，因罹患小兒麻痺，手腳無法支撐，也無法自己將機車拖出來，於是便報警請求協助，警方到場後，見狀立即化身浩克，連拖帶拉，終於順利地將刁車的機車給拖出來。

事後警方為了賴男的安全起見，請他將機車先停在一旁，由警方護送他先步行返回家中，等待水泥地乾了以後再返回牽車，賴男對警方的熱情協助表示非常感謝，稱要不是有警方的即刻救援，他的機車可能就要跟馬路融為一體了。

霧峰分局分局長陳祥麟表示警方非常樂於為民服務，對於民眾的急難求助警方均能秉持同理心、苦民所苦，才能在每一次的任務中積極任事，順利完成民眾所託，即時解決民眾的困擾。