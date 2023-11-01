今年立冬在11月8日，也意味寒冷的季節即將來臨，天氣逐漸變冷，特別要注意溫差變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日在YouTube頻道提醒，4生肖、3星座立冬後健康運較差，需多加注意保暖，以免生病造成不適。
第4名、生肖猴
生肖猴要注意喉嚨和支氣管，容易出現發炎狀況。
第3名、生肖龍
立冬後天氣轉冷，生肖龍要留意眼睛保健，另外肩膀、脖子筋骨因天冷而感到不適或僵硬，容易出現頭痛，建議外出時戴圍巾、毛帽或耳罩保暖。
第2名、生肖蛇
蛇類屬於冷血動物，立冬天氣轉寒，生肖蛇特別要注意手腳冰冷，還有筋骨的保養。
第1名、生肖兔
生肖兔要小心耳朵容易受凍，還有睡眠品質比較差，另外也要注意別側睡，容易對筋骨不好，尤其是脖子。
除了健康運較差的生肖外，小孟老師還提醒巨蟹座、獅子座和處女座立冬後也需注意身體，因為這些星座都出生於夏天，天氣轉寒後，容易出現身體不適的狀況。
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