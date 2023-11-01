中醫大附醫泌尿部醫師邱鴻傑1日表示，男性到中年後因雄性素機能下降而出現更年期症狀，通常發生在45到55歲之間，因沒有女性停經生理現象常被忽略。（中醫大附醫提供／陳淑芬台中傳真）

「最近身心俱疲，休息再久也沒用，甚至連勃起都有問題」65歲林姓男患者求診時無奈訴苦。中醫大附醫泌尿部醫師邱鴻傑1日表示，男性步入中年後，因雄性素機能下降而出現更年期症狀，通常發生在45到55歲之間，因沒有女性停經生理現象常被忽略，但臨床上有不到40歲就發生、也有70歲仍無症狀等個案，並提供評估10大項目參考。

邱鴻傑表示，因雄性素功能下降所衍生出來的症狀就是俗稱的「男性更年期症狀」，男性荷爾蒙都稱為「雄激素」，包含雙氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT）、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮（Dehydroepiandrosterone, DHEA），睪固酮（testosterone）是人體中最重要的男性荷爾蒙，作用廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能，甚至情緒壓力皆具相關性。

邱鴻傑指出，男性更年期不像女性更年期大約在50歲上下有一致性，且因沒有停經生理現象而常會被忽略。男性更年期一般來說，約比女性晚5至10年左右，在醫學以抽血檢測睪固酮濃度加上臨床症狀作為診斷依據，通常介於45到55歲之間，但臨床上也有些人不到40歲就發生、也有到70歲仍然沒有症狀個案。

低睪固酮如何診斷？邱鴻傑說，需有臨床相關症狀加上生化檢測睪固酮濃度低於300或350ng／dl（每個治療準則仍有些許差異）。目前常用「 男性老化低雄性激素問卷ADAM questionnaire」問卷，評估10個問題，包括 1.性慾有衰退現象、2.覺得缺乏活力或沒有元氣、3.體力變差／耐受度下降、4.身高有變矮、5.覺得生活沒有樂趣、6.覺得悲傷或沮喪、7.勃起功能變得較不堅挺、8.覺得運動能力變差、9.晚餐後容易打瞌睡、10、有工作表現不佳現象。

邱鴻傑指出，兩種情形包括第1項及第7項都符合；除了第1項、第7項外，其他有3個選項符合，都顯示有低睪固酮臨床症狀。

為何男性更年期會提早報到？邱鴻傑強調，包括先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響、過度酒精攝取、壓力過大造成睪固酮分泌減少及代謝症候群肥胖造成的低睪固酮等皆可能造成男性更年期提早報到。

邱鴻傑建議，男性若有相關症狀合併睪固酮數值低下時，經由專科醫師評估、做完整檢查，排除潛在攝護腺癌等疾病後，可以考慮以補充睪固酮治療，以改善相關臨床症狀為主外，也維持年輕時期正常的生理功能。

邱鴻傑指出，目前台灣荷爾蒙製劑可選擇的項目有長效針劑、短效針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠及口服製劑，但過去的口服製劑為甲基睪固酮，因會造成肝毒性以及難達到理想血中睪固酮濃度，較不建議使用。