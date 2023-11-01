明星夫妻檔狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，是一名射擊運動愛好者，他不滿警政署研擬新修法案加強管制玩具槍零件進口，昨（31日）與玩具槍業者到警政署抗議，並在IG砲轟台灣越來越趨向專制化。此言論一出，網友評價兩極。

孫安佐在IG發文：「今天我以射擊運動愛好者的身分，到了內政部警政署門口面前來抗議，這場活動不單單只是為了生存遊戲玩家發聲，而是因為我發現，台灣政府已經一步步走向專制的模式。」

他指出，這項法案若通過，會嚴重衝擊玩具業、五金業、飾品加工業及種種不同業者的生存，全部的判定標準都由警政署內部決定，只要警察認為有改造的嫌疑，一律法辦；類似彈頭物體、鋼珠、釘子、釣魚用鉛錘、子彈吊飾，甚至生產類似彈殼形狀的物品，一律刑法伺候。孫安佐怒批政府口口聲聲稱願意邀專家、學者探討，但實際上卻排斥外人意見，「再這樣下去，我們只是活在一個表面民主，實質極權的社會。」

此文一出，網友評價兩極，有人質疑：「走向專制？ 你確定你體驗過專制？」孫安佐回應：「這法案通過後，我們會變得比大陸還慘。」其餘網友則繼續洗臉孫安佐「我也討厭這個政府，但輪不到你這個星二代來說，反省得還不夠，整天只想玩真槍是吧」、「你的自由不該造成別人的困擾」、「台灣之恥，丟臉丟到美國，要不是靠父母花巨資請律師，這傢伙肯定還在美國坐牢」。

許多網友砲轟孫安佐。（圖／yahoo news）

其實這不是孫安佐首次批評政府，他去年8月就相當關注玩具槍加強管制進口的擬修法，不明白為何槍擊案發生頻繁，就要限制生存遊戲的槍枝，覺得這是治標不治本的方式，當時評價也非常兩極，留言區淪為口水戰。