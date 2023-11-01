立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就預算案凍結報告。（林良齊攝）

疫後缺工！觀光旅宿業近日頻頻喊出缺工，並不斷要求開放移工，交通部觀光署近日送出評估報告予勞動部，勞動部部長許銘春證實，昨天已收到該報告，目前正檢視報告內容，檢視重點包括有無依照行政院指示的解釋「專案協助成效不佳」、「薪資待遇不足」及「選工、挑工不是缺工」、「是否會排擠中高齡、二度就業婦女就業」等疑慮，且要依跨國勞動力政策諮詢小組提出族群、性別等就業影響評估後，並配合勞動部的族群及性別評估報告後再決定是否要開會討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就預算案凍結報告。

許銘春受訪時表示，目前檢視有無依跨國勞動力政策諮詢小組機制提出包括族群、性別等就業影響評估，不足的部分會請專家審視提供建議，另外立法委員洪申翰也要求勞動部應做性別及族群評估，目前發展署已委託在做政策評估，大概12月會出來，盼按照行政院指示及提案機制並備妥評估資訊，具備了後會配合政策評估，再決定是否要開會討論。

「時間還未訂」，許銘春說，條件充足後再來決定；至於3000人是否會衝擊就業？她說，就是大家客觀評估，檢視評估報告人數是否適當等。

至於移工來源國會再增加？許銘春表示，移工來源國一直在努力，目前有鎖定來源國，洽談差不多，只待行政程序完備就可以簽署。