日本的「料亭」一般是指日本傳統的高級料理餐廳，但在不同地區可能有不同意思。日本網紅秋山燿平分享，在大阪「飛田新地」，地圖可見許多料亭，但這些料亭不是普通餐廳，而是男生可付費做愛的「風俗店」，不過因主打顧客付費是為了飲食空間付費，而非買春，因此不算違法，引起網友熱議，8千多人朝聖狂讚。

日本網紅秋山燿平近日在臉書粉專上分享，到日本大阪的「飛田新地」旅遊，地圖上有很多「料亭」，但其實這些都不是普通的餐廳，而是男生付費做愛的「風俗店」。從照片中可見，路邊地圖上標出一堆「料亭」，不懂的人真的可能會誤以為是餐廳的列表。

秋山燿平表示，照片中是大阪的「飛田新地」，但在日本賣春是違法的，為什麼在這裡是能做到的呢？因為這些店家表面上不是「風俗店」而是「料亭」，就是提供飲食空間的，不過和一般餐廳不同的是，一間包廂僅供1人使用，且每次使用都會有1個女生陪你，然後一起吃飯的時候爆出「戀愛感情」，最後就做了。

秋山燿平指出，這些「料亭」僅供飲食空間而已，使用者是為了飲食空間付費，因此在包廂裡面發生了什麼，都跟店家沒有關係，為了吃飯付錢，所以不算買春，那當然就不違法。這就是在日本是最著名的「灰色地帶」之一，男生有興趣可以去逛逛，但最好不要隨便進去，為了保護在那邊工作的女生的隱私，非誠勿擾。

貼文吸引8千多人狂讚，不少網友留言討論，「是男人都該按讚」、「跟台灣以前收據發票『小吃部』也許有異曲同工之妙，我只能說到這兒」、「原來是海產店」、「真想知道他們吃了什麼神料理，居然會在短時間內讓一對男女看上眼。這一定是失傳千年的皇宮御用料理」、「很像台灣的小吃店」。

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