因應萬聖節變裝打扮，天使在官方IG釋出由AI繪圖生成的10位選手照，被稱為棒球場上獨角獸的二刀流大谷翔平， 果真以「粉色獨角獸」裝扮亮麗登場，卻遭到多數網友對裝扮吐槽。

大谷翔平穿著粉、黃相間的亮色系上衣和白色長褲，頭上戴獨角獸的帽子，手裡拿著巧克力和南瓜樣式的桶子，由於穿搭和大谷翔平的風格完全背道而馳，也因此不少網友也替球團擔心，「你們不想要重新簽下大谷翔平了嗎？」、「大谷翔平穿完那套衣服後肯定會離開。」

除了大谷翔平之外，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）與姓氏乎應，化身成漁夫，歐哈皮（Logan O'Hoppe）成為巫師，拿著大游泳圈的山多沃（Patrick Sandoval）是救生員，披上披風的祖瑞（Brandon Drury）被裝扮成超級英雄等。有人調侃上頭應該要出現安森尼阮棟（Anthony Rendon），但棒球員才是他的萬聖節裝扮。

美媒《The Athletic》做出休賽季前40大自由球員排行榜，大谷翔平登上榜首位置，持續征戰日本一的日職歐力士猛牛王牌山本由伸，雖然尚未表明去留，但仍高居排行榜第2，對旅美同樣持保留態度的橫濱DeNA灣星左投今永昇太排名第22。