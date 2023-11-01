疫情過後 舞台劇《愛 隔離》將於年底重返舞台。圖/主辦單位提供

疫情期間隔離了很多事、物，包括描述疫情種種的舞台劇《愛 隔離》也硬生生的被隔離了。受疫情影響，舞台劇《愛 隔離》曾兩度被迫停演。長達一年半的等待，終於為12月15日起的首演開排！

這部作品精彩演繹三級警戒時期，發生在你我間的生活點滴。疫情，拉開了社會大眾間的距離，同時也霸道地拉近了同住一個屋簷下家人的距離。但也正因如此，打開了彼此隔閡以久的心，讓所有隔閡都被一點一滴地按爆或磨除。張本渝與樊光耀夫妻對手戲，情感深刻令人動容。張本渝感嘆正如《愛 隔離》劇中對白：「我不想有親人但卻沒有親情！」《愛 隔離》提醒每個人回顧疫情時的家庭日常，期待觀眾透過觀劇更加明白家庭關係需要更多的經營。

你有多久沒有和你親愛的約會？《愛 隔離》製作人陳琪表示，疫情結束後，隨著生活逐漸恢復了平靜，我們卻習慣性地忙碌於外部世界，忘記疫情期間與家人的緊密連結。《愛 隔離》是一齣讓我們可以反思家庭間的關係，思考家人在我們的生活中所佔的位置是否夠重要？你有多久沒有和你親愛的約會了？邀請你與你親愛的一起來劇院約會，共度美好時光。

舞台劇《愛 隔離》於10月30日正式開排，演員們興奮地表示今年12/15即將開演。劇中演員張本渝更特別想與媽媽有個不一樣的約會，帶著母親一同來到開排的現場，讓媽媽有機會更了解女兒的工作狀況。

導演、也是演員樊光耀則表示：「這不僅是一場戲劇的演出，更是一次深刻的家庭感悟，提醒我們關愛家人的珍貴。」劇組們都很期待在12/15（五）與觀眾們相聚，共同感受《愛 隔離》帶來的深刻觸動。

親愛的跟我約會吧！主辦單位為了此劇，特別於11/1~11/30推出【親愛的跟我約會吧 套票】，希望每個人都可以邀請自己親愛的一同走進劇院，共度美好的情感交流時光。於TixFun售票網註冊TAIA協會會員(主辦單位會員)的觀眾，購買舞台劇《愛 隔離》1300元(含)以上票卷，2張享9折優惠，並限量贈送一個款式別緻的【to LOVE 杯墊】，因為是限量且款式隨機出貨，敬請提早訂購。