台北市北投區磺港路與清江路25巷口，10月28日下午3時許發生一起車禍，林姓男子（年約55歲）駕駛休旅車，由磺港路南往北方向行駛，行經該路口迴轉時，未注意車前狀況，直接撞擊騎單車的陳姓婦人，導致陳婦連人帶車倒地。

據了解，林姓男駕駛並未受傷，騎單車的陳女無明顯外傷，轄區北投交通分隊獲報，依規定受理並釐清車禍發生原因。

北投分局警方呼籲，駕駛車輛迴轉時應確實注意來往人車及周遭路況，行經路口亦應慢、看、停，以維護交通秩序與安全。