求職除薪資考量外，福利也是考慮重點之一，一名男子即將回家接手家業，盼自家公司能成為他人眼中的幸福企業，問提供哪些福利給員工是必要的？多數人提到周休三日，並表示公司實施周休三日後，同仁間更有效率地完成工作，且做得更好。
原PO前天（10月30日）於論壇《Dcard》指出，家裡開公司，父親要他慢慢接手事業，在這之前他有在自家公司以外的企業工作過，遇到很多不合理的規定，因此希望自己的公司可以減少同樣的問題。
原PO說，公司給予優於同業的三節獎金、員工旅遊、分紅或績效獎金等，盡可能成為他人眼中幸福的企業，問網友哪些福利是必要的？
多數網友提到周休三日或在家上班，「周休三日！我們公司現在就是周休三日，大家更有效率地把工作做完，而且都比之前做得還要好」、「周休三日或彈性上下班」、「周休三日」、「至少一天可以在家上班」、「不用補班，可以在家上班，真的超級重要。」
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