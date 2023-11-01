「iPhone 卡緊收」支援各種非接觸式付款方式，包括Apple Pay、信用卡、實體金融卡和其他虛擬錢包，只需使用iPhone和TapPay iOS應用程式即可完成付款。結帳時，客戶只需將其非接觸式付款裝置靠近商家的iPhone，即可使用NFC技術安全地完成付款。Apple的「iPhone卡緊收」技術利用了iPhone的內置功能，保護企業和客戶數據的隱私和安全。

環匯亞太大中華區資深副總裁傅學元說「這種非接觸的付款方式讓企業無縫順暢並安全地在一系列場景使用，例如：貨到付款、桌邊結帳、展覽等。透過SDK，商家可以把TapPay應用程式與POS零售管理系統整合，使交易過程自動化，方便商家在收款和營運之間保持高效率。」

環匯亞太大中華區資深副總裁傅學元表示：「我們也很高興除了大都會車隊外，還有即將推出的Eats 365（香港商三六五科技有限公司台灣分公司）、ACCUPASS（盈科泛利股份有限公司）等，都將成為我們在台灣的首波合作商家，我們期望未來可支援更多不同規模的企業，幫助他們提供更靈活的支付體驗。」

台灣商家現在可以在iOS 16.4或以上的版本及iPhone XS或更新版本，從Apple的App Store下載「TapPay」應用程序，以開始使用「iPhone卡緊收」。