新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間歷經市場趨緩走向築底的景氣位階且詭譎多變，隨著大環境加速變化，ETF於此次調查中成為股票與儲蓄定存後第三個主要投資管道，以30歲至50歲最為明顯，反映出投資市場日趨難掌握，投資人轉以分散標的方式，避免人為操作或壓注單一個股風險影響投資效益。另一方面，有7成以上受訪者選擇股票股息為退休後主要投資來源，其次是領保險年金或利息，「投資收入」視為退休後主要金流來源，盼創造餘裕支援退休生活。

中信銀行觀察，愈年輕世代受通膨衝擊影響愈深，若以消費者物價年增率維持3%、持續30年，原有的預備退休金實質購買力恐將大幅縮水五成以上，呼應調查中有五成受訪者認為需準備新臺幣1500萬元才足以支應退休生活。為此中信銀行進一步分析30至60世代的理財樣貌，針對7成以上習慣以股票作為投資工具的30世代，中信銀行提醒理財規劃須避免受短期市場波動影響標的，應設定目標並定期定額投入具抗通膨的金融工具，並藉由基礎醫療險保障基底適時轉嫁風險；40世代的三明治族群處於開銷急劇階段，建議可透過智能理財工具協助累積家庭財富，加上逐步配置壽險打造醫療防護網，以避免突發或龐大醫療支出中斷經濟來源。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠執行副總經理表示，歷經高通膨影響購買力、升息促使貸款壓力增加等挑戰，65%受訪者擔心通膨議題影響退休準備，且有近3成民眾表示不知道該如何進行整體理財規畫。每4人就有一人明顯感受入不敷出，其中又以30歲至40歲感受最為強烈，更有逾4成受訪者思考退休後繼續工作，突破8成受訪者積極進行理財規畫，以滿足退休、財富累積及醫療需求三大目的。

中國信託銀行於今年8月25日至9月2日針對全臺1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查。