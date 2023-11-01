國民黨朱立倫、總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人昨晚密會53分鐘，民進黨發言人張志豪質疑，柯主席說好的公開透明呢？密會地公司董事長是國民黨大金主，柯文哲是要說清楚。

張志豪指出，媒體報導指出柯文哲夜會朱立倫及侯友宜的場所，這間「大增鋼鐵金屬有限公司」，該公司董事長許耀仁是國民黨大金主，也就是現任國民黨中央組發會主委許宇甄的胞弟。

他說，許宇甄的背景身份大有來頭，曾擔任婦聯會雲林分會總幹事及主委長達16年、也曾擔任國民黨雲林縣黨部兩任主委，甚至報導指出許宇甄和張麗善是情同姊妹的好閨密，至於她的丈夫林啟滄更是全國漁會總幹事。

他說，請柯主席今天務必親自說明清楚，這位國民黨大金主的背後竟然跟「林北好友抹黑產業鏈」的雲林張家有關係，原來藍白合的密室政治，除了談政治分贓外，恐怕也在闢室密談如何繼續抹黑攻擊民進黨，昨晚黑幕重重，所談的內容不單純，與會的三人有必要向國人清楚說明。

張志豪說，柯文哲老愛自我標榜清廉及公開透明，但台北市長8年任內卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，柯文哲永遠只是選擇性的正義，只用超高道德標準要求別人，公開透明套在自己則是雙標。

他說，2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程沒有依照他自己所訂的廉政公約一樣公開，一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受，顯然就是兩套標準、雙面人。

至於藍白合，他說，更是柯氏雙標。黃珊珊8月31日曾說，「公開透明，是我們堅持的信念，否則，就好像國民黨總統初選，就是一個很好的例子，只要是密室不透明的政治操作，終究會失去人民的信任。」；柯文哲10月1日也說，「從頭到尾都是這種密室政治、分贓政治，真的說要公開透明，最後全部都躲起來。」；10月31日更批評，「所以我個人是非常反對用喬的，密室政治，沒辦法得到人民支持，最後結局更慘。」

他表示，原來拉下鐵捲門的密室分贓政治，就是柯文哲口中說的公開透明「新政治」，實在諷刺。